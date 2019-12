Bjelica erlegt die Rockets mit einem Buzzerbeater

Das Duell der Houston Rockets und der Sacramento Kings in der nordamerikanischen NBA endete am Montag (Ortszeit) in einem echten Herzschlagfinale. Nachdem Russell Westbrook die Rockets in der Schlussphase mit zwei Punkten in Führung gebracht hatte, blieb den Kings noch eine Sekunde auf der Uhr. Dann passierte, womit wohl nur die wenigsten Fans im Toyota Center in Houston gerechnet haben: Cory Joseph passte den folgenden Einwurf auf Nemanja Bjelica, der von weit hinter der Dreierlinie draufhielt und den Kings mit einem Buzzerbeater den 119:118-Sieg bescherte.

Aufseiten der Rockets erzielte Westbrook 34 Punkte, James Harden steuerte 27 Zähler und 10 Assists dazu. Bei den Kings zeichnete sich neben Bjelica (17 Punkte) insbesondere Buddy Hield (26 Punkte) aus.

Celtics siegen klar gegen Cleveland

Mit einer weiteren starken Leistung hat der Deutsche Dennis Schröder die Oklahoma City Thunder zum dritten Sieg in Folge geführt. Der 26-Jährige war mit 27 Punkten der Topscorer beim 104:90 der Thunder gegen die Utah Jazz. Bei den Gastgebern war Allstar Donovan Mitchell mit 26 Punkten am erfolgreichsten. OKC liegt aktuell auf dem siebten Platz in der Western Conference.

Die Boston Celtics konnten sich mit 110:88 gegen die Cleveland Cavaliers durchsetzen. Aufbauspieler Kemba Walker war mit 22 Punkten Bostons Top-Performer. Die Celtics belegen nach dem vierten Sieg in Serie den zweiten Platz im Osten.

NBA, Ergebnisse:

Indiana Pacers – Los Angeles Clippers 99:110

Boston Celtics – Cleveland Cavaliers 110:88

Chicago Bulls – Toronto Raptors 92:93

Houston Rockets – Sacramento Kings 118:119

Milwaukee Bucks – Orlando Magic 110:101

New Orleans Pelicans – Detroit Pistons 103:105

Phoenix Suns – Minnesota Timberwolves 125:109

Utah Jazz – Oklahoma City Thunder 90:104

Golden State Warriors – Memphis Grizzlies 102:110

(sw/L'essentiel/dpa)