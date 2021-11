Snooker-​​Profi siegt nach Motivation vom Sohnemann

Er stand mit dem Rücken zur Wand, lag 5:7 in Frames zurück, wusste, dass das Ende nahte, bei 9 war der Finale beendet. Neil Robertson, Snooker-Weltmeister von 2010, stand am English Open im Endspiel gegen den Schotten John Higgins vor der Niederlage. Niemand weiß, welche Gedanken dem Australier in diesem Moment durch den Kopf schossen.

Doch da nahte Hilfe – aus der Familie. Wie Robertson selber auf Twitter preisgab, sei in der letzten Pause vor den entscheidenden Frames sein Sohn Alexander zu ihm gekommen. Und er sagte: «Papi, ich glaube an dich, du packst das. Erinnere dich daran, als ich dir zusah, wie du 4:8 am Scottish Open zurücklagst und noch gewannst.» Diese aufmunternden Worte seines elfjährigen Sohnes bewirkten Wunder.

Nicht nur, dass Robertson zurückkam und ausglich, nein, der 39-Jährige erzwang einen entscheidenden 17. Frame. Auch in diesem umkämpften letzten Durchgang behielt er die Oberhand und gewann den English-Open-Titel mit 9:8 zum ersten Mal. Nicht so wie im vergangenen Jahr, als er den Finale im entscheidenden Frame gegen Judd Trump noch verloren hatte. «Sport geht nicht immer so aus, wie wir uns das wünschen, aber Momente wie dieser, an diese erinnerst du dich für immer», schrieb Robertson zu Alexanders Motivationsspritze.

Der unterlegene Higgins zollte seinem Gegner Respekt, keine Seltenheit im Gentleman-Sport Snooker: «Neil war unglaublich, was für ein Spieler und was für ein Champion.» Robertson rührten diese Worte, ist der 46-jährige Schotte doch sein Idol. «Als Kind habe ich John als Spieler angehimmelt und träumte davon, ihn zu treffen. Dass ich nun hier stehen und einen Tisch mit ihm teilen darf, ist einfach unglaublich.» Robertsons neues Idol ist nun wohl sein eigener Sohn.

