Auftaktrennen der alpinen Ski-​​WM abgesagt

Wegen des starken Schneefalls über Nacht kann die Alpine Kombination der Frauen nicht stattfinden. Die Absage des Auftakts der Ski-WM hat der Weltverband Fis am Montagmorgen mitgeteilt. Wendy Holdener, die zweimalige Weltmeisterin in dieser Disziplin, hätte im Slalom die Startnummer 1 getragen. Wann das Rennen neu stattfindet, ist derzeit noch nicht bekannt. Einen neuen Termin kommunizierten die Verantwortlichen noch nicht.

Damit beginnt die Ski-WM in Cortina alles andere als wunschgemäß. Bereits am Sonntag kommunizierten die WM-Verantwortlichen eine Programmänderung wegen des Wetters. So wäre in der Kombi die Reihenfolge abgetauscht worden. Um 11 Uhr hätte der Slalom stattgefunden, um 14.30 Uhr der Super-G. Dazu kommt es, wie erwähnt, jetzt nicht.

(L'essentiel/DPA/dmo)