Steelers bezwingen Giants bei «Big Ben»-​​Comeback

Football-Star Ben Roethlisberger hat sich nach einer fast einjährigen Verletzungspause eindrucksvoll in der nordamerikanischen Football-Liga NFL zurückgemeldet. Der Star-Quarterback der Pittsburgh Steelers führte seine Mannschaft am Montag (Ortszeit) zu einem 26:16-Auftaktsieg bei den New York Giants.

Roethlisberger hatte in der vergangenen Saison 14 Spiele aufgrund einer Ellenbogen-OP verpasst. Gegen die Giants, die besonders zu Beginn der Partie Schwierigkeiten hatten, hatte der 38-jährige Routinier keine Eingewöhnungsprobleme. Er brachte 21 seiner 32 Pässe bei seinen Mitspielern an. Drei Zuspiele führten zu Touchdowns. «Ich habe ein bisschen gezittert. Ich war aufgeregt und nervös da draußen, denn ich wollte meine Jungs nicht hängen lassen», sagte Roethlisberger nach dem geglückten Comeback.

Titans bezwingen Broncos

Im Vorfeld der Partie hatten sich beide Mannschaften an der Anti-Rassismus-Bewegung beteiligt. Die Steelers hielten während der US-Nationalhymne ein Banner mit der Aufschrift «Steelers Against Racism» (Steelers gegen Rassismus) in die Luft. Beim Aufwärmen trugen ein Teil der Mannschaft und Trainer Mike Tomlin Shirts mit den Aufdrucken «Black Lives Matter» und «End Racism». Spieler der Giants knieten währenddessen. Als zuvor die inoffizielle Hymne der Schwarzen «Lift Every Voice and Sing» gespielt wurde, waren die Steelers in der Kabine geblieben und die New Yorker Profis verharrten in der Endzone.

Im zweiten Spiel des Tages setzten sich die Tennessee Titans gegen die Denver Broncos durch. Ein Field Goal von Stephen Gostkowski besiegelte den knappen 16:14-Erfolg der Titans.

NFL, Ergebnisse:

Kansas City Chiefs – Houston Texans 34:20

Buffalo Bills – New York Jets 27:17

Minnesota Vikings – Green Bay Packers 34:43

Washington Football Team– Philadelphia Eagles 27:17

Baltimore Ravens – Cleveland Browns – 38:6

Jacksonville Jaguars – Indianapolis Colts 27:20

Las Vegas Raiders – Carolina Panthers 34:30

Detroit Lions – Chicago Bears 23:27

Atlanta Falcons – Seattle Seahawks 25:38

New England Patriots – Miami Dolphins 21:11

Cincinnati Bengals – Los Angeles Chargers 13:16

San Francisco 49ers – Arizona Cardinals 20:24

New Orleans Saints – Tampa Bay Buccaneers 34:23

Los Angeles Rams – Dallas Cowboys 20:17

New York Giants – Pittsburgh Steelers 16:26

Denver Broncos – Tennessee Titans 14:16

(L'essentiel/dpa)