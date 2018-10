Bouchard fegt Suarez Navarro vom Platz

Was war denn da los? Am Mittwochmittag musste Eugenie Bouchard im Achtelfinale bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open gegen die an drei gesetzte Carla Suarez Navarro antreten. Bouchard musste in Kockelscheuer zuvor sogar durch die Qualifikation, um sich überhaupt für das Hauptfeld zu qualifizieren. Doch ihre Form scheint mehr als zu stimmen, wie das überraschende Ergebnis beweist.

Bouchard ließ Suarez Navarro nicht den Hauch einer Chance und fegte die Spanierin mit 6:1 und 6:0 vom Feld. Damit sorgte die Kanadierin für die bislang größte Überraschung des Turniers. Zum Lohn zieht sie ins Viertelfinale ein. Dort trifft sie auf die Gewinnerin der Partie Andrea Petkovic gegen Katerina Siniakova.

Auch die Topfavoritin Julia Görges erreichte die Runde der besten Acht. Die Deutsche gewann gegen Anna Blinkowa mit 6:1 und 6:4. Görges spielt nun gegen Donna Vekic.

Achtelfinale:



Vera Lapko (BLR) - Pauline Parmentier (FRA) 7:5, 6:2

Donna Vekic (HRV) - Fiona Ferro (FRA) 2:6, 6:1, 7:5

Belinda Bencic (CHE) - Kirsten Flipkens (BEL) 6:1, 6:3

Margarita Gasparjan (RUS) - Dalila Jakupovic (SVN) 6:4, 6:0

Eugenie Bouchard (CAN) - Carla Suarez Navarro (ESP) 6:1, 6:0

Julia Görges (DEU) - Anna Blinkowa (RUS) 6:1, 6:4

Dajana Jastremska (UKR) - Garbine Muguruza (ESP) 18.00 Uhr

Andrea Petkovic (DEU) - Katerina Siniakova (CZE) 19.30 Uhr

