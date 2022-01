USA zahlt offenen Millionen-​​Beitrag an die Wada

Die Welt-Anti-Doping-Agentur erhält einen noch ausstehenden Millionen-Dollar-Teilbeitrag der USA für das Jahr 2021. Dies teilte die Wada am Donnerstag mit. Die amerikanische Nationale Drogenkontrollbehörde (ONDCP) hatte wegen Kritik an ungenügenden Reformen der Weltagentur und ihrem Umgang mit Russland nach Aufdeckung des Dopingskandals fast die Hälfte des Betrages für das vergangene Jahr von rund 1,3 Millionen Dollar zurückgehalten. Insgesamt unterstützt die USA die Wada-Arbeit mit etwa 2,9 Millionen Dollar. Damit sind die USA Hauptbeitragszahler der Wada.

