Golfprofi Cameron Smith siegt mit PGA-​​Rekord

Mit einem Rekordergebnis auf der PGA-Tour hat Golfprofi Cameron Smith das Turnier Tournament of Champions auf Hawaii gewonnen. Der 28-jährige Australier blieb bei seinem Sieg am Sonntag 34 Schläge unter dem Platzstandard. Damit benötigte Smith die wenigsten Schläge bei einem Event auf der PGA Tour. Zum Abschluss spielte er eine 65er Runde und benötigte mit insgesamt 258 Schlägen einen Versuch weniger als der Weltranglisten-Erste Jon Rahm aus Spanien. Dritter wurde der Australier Matt Jones mit insgesamt 260 Schlägen.

