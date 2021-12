Darts-​​WM versinkt im Corona-​​Chaos

Der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace droht der Mega-Kollaps. Nach mehreren Corona-Ausfällen haut nun ausgerechnet Titelverteidiger und Top-Favorit Gerwyn Price so richtig auf den Tisch. «Das Turnier muss verschoben werden», forderte die Weltnummer eins am Mittwoch in seiner Instagram-Story. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass Vorjahres-Halbfinaleist Dave Chisnall nach einem positiven Corona-Test nicht zu seiner Partie der 3. Runde antreten kann.

Schon am Dienstagabend hatte sich der Waliser zum coronabedingten WM-Out von Michael van Gerwen, einem seiner größten Rivalen, geäußert. «Nun ist das Turnier weniger wert», schrieb der ehemalige Rugby-Profi auf Instagram. «Ich will gegen die Besten spielen, um der Beste zu sein. Es macht mich krank, dass sich Spieler wegen Corona zurückziehen müssen.»

Der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen zählte an der laufenden Darts-WM zu den großen Favoriten auf den Titel. Viele Fans fieberten bereits einem möglichen Finale zwischen dem Niederländer und Titelverteidiger Gerwyn Price aus Wales entgegen. Beide hatten sich schon kurz nach Turnierstart einmal öffentlich Saures gegeben.

«Bin sehr enttäuscht, verwirrt und wütend»

Doch zum Duell der beiden Streithähne wird es nicht kommen. Am Dienstagnachmittag, nur wenige Stunden vor seiner Drittrunden-Partie, wurde bekannt, dass auch van Gerwen positiv auf Corona getestet wurde. Das größte Turnier des Jahres endet für den 32-Jährigen damit bereits so früh wie seit zehn Jahren nicht mehr.

Dabei hatten viele Fans bereits mit dieser Hiobsbotschaft gerechnet. Am Tag zuvor wurde mit Vincent van der Voort bereits ein anderer Niederländer positiv getestet und schied ebenfalls kurzfristig aus dem Turnier aus. Da die beiden Freunde die Feiertage gemeinsam verbracht hatten, wurde bereits über eine mögliche Erkrankung von van Gerwen spekuliert.

«Ich bin sehr enttäuscht, verwirrt und wütend darüber, wie meine WM nun endet», schrieb der langjährige Weltranglistenerste auf Twitter. «Das habe ich nie erwartet, da ich dachte, alles Mögliche gemacht zu haben, um das zu verhindern.» Immerhin habe er keine Symptome meldete van Gerwen.

Schon fünf Spieler positiv

Schon vor Turnierstart war mit Juan Rodriguez aus Spanien ein Spieler nach einem positiven Test ausgefallen. Zudem gab Routinier Raymond van Barneveld, ebenfalls Niederländer, kurz nach seinem Aus in der zweiten Runde bekannt, ebenfalls am Coronavirus erkrankt zu sein. Mit van Gerwen erwischte es am Dienstag nun erstmals einen der Favoriten auf den WM-Titel.

Nun könnte Weltverband und Turnierveranstalter PDC früher oder später zum Handeln gezwungen sein. Denn statt wie im Vorjahr, als die WM größtenteils ohne Zuschauerinnen und Zuschauer ausgetragen worden war, ist der «Ally Pally» in diesem Jahr wieder mit über 3000 Fans gefüllt. Zwar gilt die 3G-Regelung, Schutzmasken oder Abstand seien bei den Darts-Fans in London bislang aber kein Thema.

(L'essentiel/Lucas Werder)