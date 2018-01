Federer zum 14. Mal im Halbfinale in Melbourne

Titelverteidiger Roger Federer hat das zehnte Grand-Slam-Duell mit Tomas Berdych für sich entschieden und zum 14. Mal das Halbfinale der Australian Open erreicht. Der 36 Jahre alte Tennisprofi aus der Schweiz gewann am Mittwoch 7:6 (7:1), 6:3, 6:4 und bleibt damit ohne Satzverlust.

Im Kampf um den Einzug in das Endspiel trifft der 19-malige Grand-Slam-Champion am Freitag auf den Südkoreaner Chung Hyeon. Der 21-Jährige setzte sich in seinem Viertelfinale gegen den Amerikaner Tennys Sandgren mit 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 durch. Chung ist der erste südkoreanische Tennisprofi überhaupt in der Vorschlussrunde eines Grand-Slam-Turniers.

Kerber nun gegen Halep

Bei den Frauen hat Angelique Kerber nach einem souveränen Sieg gegen Madison Keys das Halbfinale erreicht und trifft dort am Donnerstag auf die Weltranglisten-Erste Simona Halep. Kerber setzte sich gegen die Amerikanerin in nur 51 Minuten mit 6:1, 6:2 durch. Halep gewann bei dem Grand-Slam-Tennisturnier in Melbourne gegen die an Nummer sechs gesetzte Tschechin Karolina Pliskova 6:3, 6:2.

Im direkten Vergleich zwischen der 30 Jahre alten Kielerin und der vier Jahre jüngeren Halep steht es 4:4. Die Rumänin stand zweimal im Endspiel der French Open, hat aber noch keinen Grand-Slam-Titel gewonnen.

Australian Open, Viertelfinale

Männer

Marin Cilic (HRV) - Rafael Nadal (ESP) 3:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:2, 2:0 Aufgabe

Kyle Edmund (GBR) - Grigor Dimitrow (BGR) 6:4, 3:6, 6:3, 6:4

Hyeon Chung (KOR) - Tennys Sandgren (USA) 6:4, 7:6 (7:5), 6:3

Roger Federer (CHE) - Tomas Berdych (CZE) 7:6 (7:1), 6:3, 6:4

Frauen

Elise Mertens (BEL) - Jelina Switolina (UKR) 6:4, 6:0

Caroline Wozniacki (DNK) - Carla Suarez Navarro (ESP) 6:0, 6:7 (3:7), 6:2

Simona Halep (ROU) - Karolina Pliskova (CZE) 6:3, 6:2

Angelique Kerber (Kiel) - Madison Keys (USA) 6:1, 6:2

(L'essentiel/dpa)