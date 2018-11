Betrunkene Curler fluchen und randalieren

Zwar ist Schreien im Curling erlaubt, um die Mitspieler anzuweisen und zu coachen. Aber das, was vier Männer an einem Turnier in Red Deer in der kanadischen Provinz Alberta an den Tag legten, hatte nichts mehr mit sportlichem Geist zu tun. Ryan Fry, 2014 in Sotschi Olympiasieger mit dem kanadischen Team, und seine Kollegen Jamie Koe, Chris Schille und DJ Kidby sorgten bei der Red Deer Curling Classic für Aufregung.

Diverse Medien berichten, die vier seien bereits sturzbetrunken ans Turnier gekommen. «Sie sind zum Curlen rausgegangen, waren extrem betrunken, zerbrachen Besen, fluchten und verhielten sich inakzeptabel. Genug war genug», sagte der Veranstalter Wade Thurber. Außerdem hätten die Kanadier auch noch in den Kabinen randaliert. Das Team wurde wegen «extremer Trunkenheit» vom Turnier ausgeschlossen.

Rüpel entschuldigt sich

Fry entschuldigte sich in der Folge, er habe sich «respektlos und peinlich» verhalten. «Ich habe die Kontrolle verloren und Menschen mit meinen Aktionen beleidigt.»

I want to express how sorry I am to everyone affected by my actions on Saturday. I never meant to offend anyone but that's the result of a poor decision - I have to live with the consequences and will be taking every step needed to guarantee this never happens again. #notgivingup pic.twitter.com/3gnjkDam1W— Ryan Fry (@ryanfry79) 19. November 2018

Er müsse mit den Konsequenzen leben und er garantiere, dass so etwas nie mehr passiere, sagte Fry weiter.

(L'essentiel)