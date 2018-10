Celtics starten mit Sieg in die neue Saison

Die Boston Celtics sind in der amrikanischen Basketballliga NBA erfolgreich in die neue Saison gestartet. Das Team aus Massachusetts zählt auch in diesem Jahr zum Kreis der Titelfavoriten. Zum Auftakt gewannen die Celtics am Mittwoch mit 105:87 gegen die Philadelphia 76ers. Jayson Tatum war mit 23 Punkten der erfolgreichste Werfer der Celtics, bei denen Gordon Hayward bei seinem Comeback nach fast einjähriger Verletzungspause auf zehn Punkte kam.

Der 26-jährige Deutsche Daniel Theis, der im März einen Meniskusriss erlitt, blieb ohne Zähler und holte in etwas mehr als vier Spielminuten einen Rebound. Bei den Gästen aus Philadelphia überzeugten Joel Embiid (23 Punkte/10 Rebounds) und Ben Simmons (19 Punkte/15 Rebounds/8 Assists).

Schröder glänzt bei den Thunder

Theis' Nationalmannschaftskollege Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder eine Niederlage kassiert. Die Thunder unterlagen Titelverteidiger Golden State Warriors 100:108 (47:57). Superstar Stephen Curry war mit 32 Punkten der Topscorer. Er verteilte außerdem neun Assists und holte acht Rebounds. Teamkollege Kevin Durant steuerte 27 Punkte zum Heimerfolg der Warriors bei.

Bildstrecke: Die Titelfavoriten der NBA in der Saison 2018/19

Bei den Gästen aus Oklahoma kam Paul George ebenfalls auf 27 Zähler. Der 25 Jahre alte Neuzugang Schröder glänzte für Oklahoma mit 21 Punkten, neun Rebounds und sechs Assists.

NBA, Ergebnisse: Boston Celtics – Philadelphia 76ers 105:87 Golden State Warriors – Oklahoma City Thunder 108:100

(sw/L'essentiel/dpa)