«Warum sind Golfplätze noch geschlossen?»

Wie alle anderen Sportarten ist natürlich auch der Golfsport in Luxemburg in Zeiten der Corona-Krise zum Stillstand gekommen. Am Donnerstag, den 23. April bestätigte Sportminister Dan Kersch, dass aufgrund der Coronavirus-Pandemie bis zum 31. Juli keine Sportinfrastruktur zugänglich sein wird.

Bei Barbara und Ludovic Forzy, Inhaber eines Golfshops und einer auf Golfveranstaltungen spezialisierten Eventagentur mit Sitz in Strassen, trifft diese Entscheidung auf Unverständnis. «Wir können nicht länger schweigen», schreiben sie in einem offenen Brief an den Premierminister und den Sportminister. «Unsere Aktivitäten sind seit dem 16. März zum Stillstand gekommen und könnten theoretisch im Laufe des Monats Mai wieder aufgenommen werden. Aber wer werden unsere Kunden sein, wenn die Golfplätze des Landes geschlossen bleiben?»

Nach Angaben des Ehepaars Forzy, «die in ihren Unternehmen fünf Personen beschäftigen», werden die Verhaltensregeln des Social Distancings bald auf Golfplätzen in Frankreich, Belgien und Deutschland gelten, aber nicht im Großherzogtum. «Auf einem Golfplatz, auf dem kein Kontakt zwischen den Spielern notwendig ist, haben wir viel weniger Probleme mit Social Distancing als auf den meisten Spazierwegen», betonen die beiden Unternehmer, die auf die gewöhnliche Personendichte von sechs bis neun Menschen pro Quadratkilometer eines Golfplatzes hinweisen. «Der einzige Kontakt würde darin bestehen, den ins Loch gefallene Ball herauszuholen, aber es gibt einfache technische Lösungen, um das zu vermeiden.»

