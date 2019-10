Curry feiert ersten Sieg mit Golden State

Artikel per Mail weiterempfehlen

Double-doubles, triple-double, & a whole lotta team basketball.https://t.co/CdvZImS96q — Golden State Warriors (@warriors) October 29, 2019

Die Golden State Warriors um Superstar Stephen Curry feierten in der nordamerikanischen NBA mit einem 134:123 (72:55) bei den New Orleans Pelicans den ersten Sieg in der neuen Saison. Der 31-jährige Curry kam auf 26 Punkte und verteilte elf Assists. Teamkollege Draymond Green (16 Punkte/17 Rebounds/10 Assists) verbuchte ein Triple-Double.

Die Oklahoma City Thunder haben dagegen die dritte Niederlage in den vergangenen vier Spielen kassiert. Die Thunder zogen am Montag (Ortszeit) bei den Houston Rockets mit 112:116 (62:52) den Kürzeren. Der 26 Jahre alte Braunschweiger Dennis Schröder erzielte 22 Punkte und verteilte sieben Assists.

Houstons James Harden war mit 40 Punkten der Topscorer der Partie. Russell Westbrook (21 Punkte/12 Rebounds) steuerte ein Double-Double zum Sieg der Texaner bei. Nachwuchscenter Isaiah Hartenstein stand nicht im Aufgebot der Rockets.

NBA, Ergebnisse: Phoenix Suns – Utah Jazz 95:96

San Antonio Spurs – Portland Trail Blazers 113:110

New Orleans Pelicans – Golden State Warriors 123:134

Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers 129:112

Houston Rockets – Oklahoma City Thunder 116:112

Torontop Raptors – Orlando Magic 104:95

Atlanta Hawks – Philadelphia 76ers 103:105

New York Knicks – Chicago Bulls 105:98

Detroit Pistons – Indiana Pacers 96:94



