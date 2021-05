Der schillerndste NBA-​​Profi aller Zeiten wird 60

Einen NBA-Spieler wie Dennis Rodman gab es weder vor noch nach ihm. Der außergewöhnliche Superstar der 1990er Jahre, der unter anderem an der Seite von Michael Jordan bei den Chicago Bulls spielte, wird am 13. Mai 60 Jahre alt.

Fünf Mal holte Dennis Rodman den NBA-Titel – zwei Mal mit den Detroit Pistons und drei davon in Serie mit dem legendären Team der Chicago Bulls um Jordan, Scottie Pippen und ihm selbst. Rodman war sieben Mal der beste Rebounder in der stärksten Basketball-Liga der Welt, wurde zweimal zum besten Defensiv-Spieler gewählt und schaffte es zwei Mal ins All-Star-Team. Sein bedingungsloser Einsatz mit Sprüngen ins Publikum waren ein Markenzeichen Rodmans.

Could be the quarantine, but I think @dennisrodman might be the star of “The Last Dance”



Hearing him explain how he mastered the art of rebounding is fascinating.



Behind all the eccentricity was a basketball genius. pic.twitter.com/3Za40HkTVo