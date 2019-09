Green Bay verliert zu Hause gegen Philadelphia

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Green Bay Packers haben mit ihrem Quarterback-Star Aaron Rodgers die erste Saisonniederlage in der amerikanischen Football-Liga NFL kassiert. Das Team aus Wisconsin musste sich am Donnerstag (Ortszeit) im eigenen Stadion den Philadelphia Eagles mit 27:34 (20:21) geschlagen geben.

Der 35 Jahre alte Rodgers konnte trotz 422 Pass-Yards und zwei Touchdowns die Heimpleite nicht verhindern. Packers Wide Receiver Davante Adams überzeugte mit zehn gefangenen Pässen für 180 Yards im Spiel.

Die Gäste aus Philadelphia konnten sich derweil auf Quarterback Carson Wentz (drei Touchdowns) und Running Back Jordan Howard (zwei TDs) verlassen. Für die Eagles war es der zweite Sieg im vierten Saisonspiel. Die Packers haben nach vier Spielen eine Bilanz von drei Siegen und einer Niederlage.

NFL, 4. Spieltag:

Green Bay Packers – Philadelphia Eagles 27:34

Houston Texans – Carolina Panthers

Baltimore Ravens – Cleveland Browns

Detroit Lions – Kansas City Chiefs

Miami Dolphins – Los Angeles Chargers

Buffalo Bills – New England Patriots

Indianapolis Colts – Oakland Raiders

Atlanta Falcons – Tennessee Titans

New York Giants – Washington Redskins

Arizona Cardinals – Seattle Seahawks

Los Angeles Rams – Tampa Bay Buccaneers

Denver Broncos – Jacksonville Jaguars

Chicago Bears – Minnesota Vikings

New Orleans Saints – Dallas Cowboys

Pittsburgh Steelers – Cincinnati Bengals



(L'essentiel/dpa)