Patriots holen neuen Quarterback

Der deutsche NFL-Profi Jakob Johnson bekommt bei den New England Patriots einen von Experten enorm stark eingeschätzten Quarterback als neuen Mitspieler. Die Patriots entschieden sich am Donnerstag (Ortszeit) in der ersten Runde des Drafts an 15. Stelle für Mac Jones. Der 22-Jährige zählte zu den fünf hoch gehandelten Spielmachern und war als einziger noch verfügbar, als der sechsmalige NFL-Champion zum ersten Mal an der Reihe war. «Du sitzt einfach rum und wartest. Es geht nicht darum, wann du ausgewählt wirst, sondern was du aus der Möglichkeit machst», sagte er bei ESPN. Ob er direkt Stammspieler wird, ist unklar. Bei den Patriots steht auch der Starter der vergangenen Saison, Cam Newton, wieder unter Vertrag.

Die Patriots verpflichteten den 22-jährigen Quaterback Mac Jones in der ersten Draft-Runde. (Foto:DPA)

Beim Draft dürfen die 32 NFL-Teams abwechselnd junge Spieler auswählen. Die angehenden Profis haben kein Mitspracherecht, in welcher Mannschaft sie ihre Karriere in der National Football League beginnen. Die schlechtesten Teams der vergangenen Saison fangen an, mitunter tauschen sie dann mit anderen ihre Zugriffsrechte.

Deutsche Hoffnung noch im Draft

Der deutsch-amerikanische Wide Receiver Amon-Ra St. Brown wurde in der ersten Runde des Drafts wie erwartet noch nicht ausgewählt. Bei dem 22-Jährigen mit deutscher Mutter und amerikanischem Vater rechnen die meisten Fachleute mit der zweiten oder dritten Draft-Runde am Freitag (Ortszeit). Sein Bruder Equanimeous St. Brown wurde 2018 in der sechsten Runde von den Green Bay Packers verpflichtet.

An erster Stelle entschieden sich die Jacksonville Jaguars in diesem Jahr für Quarterback Trevor Lawrence. Auch die New York Jets mit Zach Wilson und die San Francisco 49ers mit Trey Lance holten einen Spielmacher. Quarterback Justin Fields wurde an elfter Stelle von den Chicago Bears ausgewählt.

Pre Draft ~Receiver~ rankings: 1. Kyle Pitts

2. Ja’Marr Chase

3. Devonta Smith

4. Rashod Bateman

5. Jaylen Waddle

6. Elijah Moore

7. Terrace Marshall

8. Amon Ra St.Brown

9. Amari Rodgers

10. Josh Palmer#NFLDraft — Dynasty Football Frenzy (@Dyn_Football) April 28, 2021

(L'essentiel/DPA)