McKinnie unterschreibt bei den Warriors

Was ist da für eine unglaubliche Geschichte. In der Saison 2015/16 spielte Basketballer Alfonzo McKinnie bei den East Side Pirates de Berbourg-Wasserbillig. In der 2. Liga Luxemburgs. Drei Jahre später agiert er an der Seite von Steph Curry und Kevin Durant. Der Flügelspieler hat einen Zweijahresvertrag beim NBA-Meister Golden State Warriors unterschrieben.

McKinnie war mit fünf anderen Akteuren ins Sommercamp der Warriors eingeladen worden. Dort konnte er Trainer Steve Kerr offensichtlich überzeugen. Der 26-Jährige ist nun Teil des 17-köpfigen Teams, mit dem der Champion in die Saison 2018/19 geht. Natürlich wird er an der Seite der besten Spieler der Welt nur eine Nebenrolle spielen - aber wird sicher auch zu seinen Kurzeinsätzen kommen.

Plötzlich «Starting Five»

Dennoch wird McKinnie Spielpraxis erhalten. Er hat einen sogenannten «two-way contract» bekommen. Durch diesen darf er auch in der zweiten Mannschaft der Kalifornier auflaufen, die in der Entwicklungsliga (G-League) spielen. Dieses neue Konzept erleichtert es den Vereinen, den Rollenspielern mehr Minuten zu geben. Jedes NBA-Team darf neuerdings zwei seiner 17 Akteure mit solch einem Kontrakt ausstatten.

Seit einer Verletzung aus dem Jahr 2015 ist McKinnie fit geblieben. In Luxemburg und Mexiko versuchte er wieder richtig Fuß zu fassen. Bei einer 3x3 Weltmeisterschaft wurde er mit seinen Teamkollegen Zweiter und machte damit einige größere Mannschaften auf sich aufmerksam. Die Chicago Bulls schnappten sich den 2,03-Hünen und ließen ihn in ihrem G-Leage-Team spielen. Vergangene Saison wechselte er zu den Toronto Raptors, wo er tatsächlich in der NBA zum Einsatz kam. In 14 Partien stand er 53 Minuten auf dem Feld.

In der Vorbereitung konnte McKinnie bei den «Dubs» nun schon überzeugen. Im Testspiel der Warriors gegen die L.A. Lakers vor wenigen Tagen stand er in der «Starting Five». Er kam auf sieben Punkte und sieben Rebounds. Dabei spielte er unter anderem gegen einen gewissen LeBron James - wer hätte das vor drei Jahren gedacht?

(Nicolas Martin/l'essentiel)