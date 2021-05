Sherpa besteigt zum 25. Mal den Mount Everest

Der nepalesische Sherpa Kami Rita hat als erster Mensch der Welt den Mount Everest 25 Mal bestiegen. Er ist damit der alte und neue Rekordhalter in der Bergsteigergeschichte des höchsten Gipfels der Erde. Das nepalesische Tourismusministerium bestätigte, dass Rita am Freitag zusammen mit elf anderen Sherpas den Gipfel in 8849 Metern Höhe erreicht hatten.

In diesem Jahr waren sie die erste Bergsteigergruppe, die den Aufstieg machte. Sie fixierten Seile auf der eisigen Strecke, die hunderten anderen Kletterern den Weg zum Gipfel erleichtern und sichern sollen. Die touristische Bergsteigersaison am Everest beginnt noch in diesem Monat.

Premiere vor 27 Jahren

Der 51-jährige Rita hat den Everest zum ersten Mal 1994 erreicht und danach fast jedes Jahr die Tour absolviert. Sein Vater war einer der ersten Sherpa-Bergführer, deren Kenntnisse es Kletterern aus aller Welt ermöglichen, sicher den höchsten Gipfel zu erreichen.

Für Nepal ist der Bergsteigertourismus zum Everest eine wichtige Einnahmequelle. In diesem Jahr haben 43 Teams die Erlaubnis erhalten, den Berg zu besteigen. 400 Sherpas stehen bereit, ihnen dabei zu helfen.

