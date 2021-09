«Ich bin dankbar, dass ich noch lebe»

Lewis Hamilton ist dankbar, dass dieser Unfall im Jahr 2021 passiert ist. Denn vor vier Jahren hätte er den Crash vermutlich nicht überlebt. Erst 2018 wurde ein Cockpit-Schutz namens «Halo» in der Formel 1 verpflichtend eingeführt. Genau dieser Titanbügel verhinderte am Sonntag eine Katastrophe.

Was war passiert? Die Boliden der beiden WM-Rivalen Hamilton und Max Verstappen krachten beim Grand Prix von Monza in einer Kurve zusammen. Der rund 800 Kilogramm schwere Red Bull des Holländers hob ab – und landete auf dem Halo-System des Mercedes. Auf Fotos ist zu sehen, wie der Kopf von Hamilton trotz Schutzvorrichtung nach unten gedrückt wird.

It's days like today, I am reminded of how lucky I am. It takes a millisecond to go from racing to a very scary situation. Today someone must have been looking down, watching over me! #TeamLH: I'm so thankful for each and everyone of you, you are truly the best. Still we rise! pic.twitter.com/H2sGtXPKrr