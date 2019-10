Bob Bertemes scheitert kurz vor dem Finale

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Traum vom Finale ist für den luxemburgischen Kugelstoßer Bob Bertemes vorbei. In der Hitze von Doha hat er die Qualifikationsrunde am Donnerstag erfolgreich abschließen können. Das Ziel für den CA Belvaux-Athleten war klar: 20,90 Meter wären nötig gewesen, um sich zu qualifizieren. Nach einem ersten ungültigen Wurf, folgten zwei weitere Versuche mit 19,40 Metern und 19,89 Metern.

Mit seiner Saisonbestweite von 22,22 Metern hätte der Luxemburger durchaus das Potenzial gehabt, sich für das Finale zu qualifizieren. «Bob lernt weiterhin von dem sehr hohen Niveau und es besteht kein Zweifel, dass er diese Erfahrung nutzen kann, um von nun an bei großen Wettkämpfen noch stärker zu sein», so der Luxemburger Leichtathletikverband in einer Erklärung.

