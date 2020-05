Ehefrau bedroht NFL-​​Star mit Knarre

Quentin Tarantino hätte es sich nicht besser ausdenken können. Wobei – vielleicht schon. Wenn der amerikanische Kultregisseur die folgende Geschichte realisiert hätte, hätte sie wohl wirklich blutig, sehr blutig geendet. In diesem Sinne hatte NFL-Star Earl Thomas sogar Glück. Auch wenn er es persönlich wohl anders sieht. Doch was ist überhaupt passiert?

Es ist der Abend des 12. Aprils. Im Haus von Earl Thomas, Defensiv-Spezialist der Baltimore Ravens und Super-Bowl-Champion 2013 mit den Seattle Seahawks, kommt es zu einem Ehestreit. Thema zwischen ihm und seiner Frau, Nina Thomas, ist das angebliche Alkoholproblem des Footballers. Die Fetzen fliegen, Earl und Nina brüllen sich an. Irgendwann reichts dem 31-Jährigen: Er wird von seinem Bruder Seth abgeholt, zusammen fahren sie davon. Das berichtet das amerikanische Klatschmagazin «TMZ».

Eine Kugel war noch im Lauf

Die Geschichte könnte hier enden, tut sie aber laut «TMZ» nicht. Nina Thomas will daraufhin Earls Aufenthaltsort wissen und loggt sich mit dessen Account bei der Messaging-App Snapchat ein. Dort findet sie nach eigener Aussage ein Video von Earl mit einer anderen Frau. Mithilfe des Trackers der App findet sie heraus, dass sich ihr Mann in einer nahe gelegenen Airbnb-Wohnung befindet.

Nina schnappt sich die 9mm-Beretta ihres Mannes, ruft zwei Freundinnen an. Zusammen fahren sie zu Earl in die Airbnb-Wohnung. Dort kommt es zum Eklat. Die Frauen erwischen Earl und seinen Bruder Seth in flagranti im Bett mit zwei Gespielinnen. Die 30-Jährige zieht daraufhin die Pistole und hält sie ihrem Ehemann vor das Gesicht. Später beteuert Nina zwar, dass sie das Magazin aus der Waffe genommen habe, um sicher zu sein, dass sie nicht losgehen könne – die Polizei widerspricht dem aber später. Eine Kugel sei noch im Lauf gewesen, so ein Sprecher gegenüber «TMZ».

Außerdem erklärt der Sprecher, dass eine andere Frau das Geschehen gefilmt habe. Dabei war zu sehen, wie die Pistole «weniger als einen Fuß vom Kopf entfernt war und man konnte klar erkennen, dass Ninas Finger am Abzug und die Sicherung gelöst war».

Die Ehefrau wird zunächst verhaftet

Glücklicherweise kann der NFL-Star die Waffe aus der Hand seiner Frau entwenden. Die Situation beruhigt sich ein wenig. Gegen 4 Uhr morgens kommt die Polizei, wer sie verständigt, ist unklar. Laut «TMZ» zeigt sich den Polizisten beim Eintreffen ein skurriles Schauspiel.

Der Sprecher sagt: «Wir beobachteten, wie eine dunkelhäutige Frau mit einem orangenen Pullover und einem Messer in der Hand – später als Nina Thomas identifiziert – einen Mann ohne Oberbekleidung mit einer Pistole – später identifiziert als Earl Thomas – um ein Auto jagte.» Die beiden werden von der Polizei entwaffnet und auf den nächsten Polizeiposten gebracht. Earl darf gehen. Nina wird zunächst verhaftet, kommt aber auf Kaution wieder frei.

«Ich wollte einfach sagen, dass das niemanden etwas angeht»

Nina schweigt zu den Vorfällen. Ihr Anwalt lässt lediglich verlauten, dass die Anschuldigungen an seine Klientin nicht der Wahrheit entsprechen würden und er sich auf den Tag freue, an welchem der Fall vor Gericht gelange und er Ninas Name rein waschen könne. Und Earl? Der Football-Star postet ein Statement auf seinem Instagram-Account – noch bevor «TMZ» den Artikel veröffentlichte.

«Mein Berater hat mich gerade erreicht und gesagt, dass ich bei «TMZ» sein werde wegen eines Problems mit mir und Nina», erklärt Thomas. Und: «Ich wollte einfach sagen, dass das niemanden etwas angeht. Es regt mich auf, dass es rauskam, aber wir leben zurzeit in so einer Welt. Statt über uns zu reden, betet einfach für uns.»

Thomas und seine Frau sind seit 2016 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Der Safety spielte neun Jahre lang für die Seattle Seahawks, bevor er 2019 zu den Ravens wechselte und einen Vierjahresvertrag über 55 Millionen Dollar unterschrieb.

(L'essentiel/Nils Hänggi)