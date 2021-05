Jason Dupasquier (19) stirbt im Krankenhaus

Der Motorrad-Fahrer Jason Dupasquier ist tot. Das bestätigte die offizielle Renn-Organisation Moto GP auf Twitter. Dupasquier war am Samstagnachmittag in einem Qualifying schlimm gestürzt. Er wurde in der Nacht auf Sonntag noch operiert, erlag aber am Sonntag seinen schweren Verletzungen.

In einem weiteren Tweet meldet der Veranstalter, dass die Rennen in Italien fortgesetzt werden.

Dupasquier ging für das deutsche Motorsport-Team Prüstel GP an den Start. Er fuhr in der Moto3-Klasse, in denen mit Motorrädern mit 250cm³-Motorrads gefahren wird. Sein Team trauert auf Instagram um den 19-jährig verstorbenen Fribourger.

Der Schweizer Motorrad-Rennfahrer Tom Lüthi entschied am Sonntag, aus Respekt und Solidarität mit Dupasquier nicht an den Start zu gehen.

(L'essentiel/Reto Heimann)