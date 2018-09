Artikel per Mail weiterempfehlen

Mandy Minella hat beim WTA-Turnier in Seoul in Runde eins gegen die an Nummer vier gesetzte Magdalena Rybarikova gewonnen. Allerdings profitierte die Luxemburger Tennis-Spielerin von einer Verletzung der Slowakin, die im zweiten Satz wegen Rückenproblemen aufgeben musste.

Minella lag bis dahin aber auf Kurs. Die 32-Jährige setzte sich im ersten Satz mit 6:3 durch und lag vor dem Abbruch in Durchgang zwei mit 3:2 in Führung.

In der nächsten Runde spielt Minella am Donnerstag gegen Priscilla Hon aus Australien.

(hej/L'essentiel)