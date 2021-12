Eishockey-​​Profi setzt sich Hals über Kopf in die USA ab

Erst Anfang Dezember gab US-Spieler Avery Peterson sein Debüt in der höchsten deutschen Eishockeyliga. Der 26-Jährige wurde von Aufsteiger Bietigheim Steelers verpflichtet. Doch nun ist er bereits wieder weg – ganz zur Überraschung des Clubs aus der Nähe von Stuttgart.

Wie der Verein in einer Mitteilung schreibt, fanden die Verantwortlichen nur noch seine Ausrüstung, sein Auto und seinen Wohnungsschlüssel vor. Er soll eigenmächtig einen Flug zurück in die USA gebucht haben. In der Vereinsmitteilung steht: «Er war einfach weg».



Vergangene Woche habe er seinem Club mitgeteilt, dass er nicht mehr spielen könne, er krank sei und zurück in die USA wolle. Ärztliche Untersuchungen lehnte der Amerikaner ab, psychologische Unterstützung ebenfalls – auch auf den eigenen Agenten hörte er nicht.

Internationaler Hockeyverband eingeschaltet

Der Einfluss seines Agenten schien gering, denn kurz nach seiner Rückkehr in die USA unterschrieb Peterson bereits wieder einen Vertrag bei einem neuen Arbeitgeber. Die Steelers schreiben: «Wir mussten feststellen, dass er sich einem Team in der ECHL angeschlossen hat.» Offenbar tat er dies mithilfe eines weiteren Agenten, von dem niemand etwas wusste.

Die Steelers wollen dies nicht auf sich sitzen lassen. Die Verantwortlichen der süddeutschen Organisation: «Ein solch betrügerisches Verhalten hat im Sport nichts zu suchen. Wir prüfen rechtliche Schritte.» Der Internationale Hockeyverband sei bereits informiert.

(L'essentiel/Sven Forster)