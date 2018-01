Erhält das WTA-​​Turnier einen neuen Termin?

Die Tennis-Saison 2018 hat gerade erst begonnen, aber die für die Frauen verantwortliche WTA plant bereits für 2019. Denn ab dann soll es zu bedeutenden Änderungen im Rahmenterminplan kommen. «Die Tendenz geht dazu, die Turniere in Asien vor den WTA Championships einzuplanen», sagt Danielle Maas, Direktorin der BGL BNP Paribas Luxembourg Open. Da die Meisterschaft ab 2019 für zehn Jahre im chinesischen Shenzhen Ende Oktober ausgetragen wird, gibt es für das Turnier in Luxemburg wohl einen neuen Termin. Dieses fand traditionell im Oktober statt.

«Wir haben für März und Mai weitere Treffen geplant. Es ist also noch nichts entschieden. Wir haben ein großes Puzzle zu lösen. Wir müssen auch sehen, was mit den Turnieren in Moskau und Linz passieren wird. Die wurden ebenfalls normalerweise im Oktober ausgetragen. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht in diesem Monat bleiben», sagt Maas.

Bei einer Diskussion mit den Verantwortlichen der WTA kamen zuletzt zwei mögliche Termine auf den Tisch. Im Februar oder im September nach den US Open. «Wir haben unsere Präferenz für den September zum Ausdruck gebracht. Außerdem wollen wir das Finale am Sonntag und am Samstag austragen» erzählt Maas. In diesem Herbst geht das Turnier in Kockelscheuer noch vom 15. bis 21. Oktober über die Bühne.

(Nicolas Martin/l'essentiel)