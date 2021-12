LeBron James steht auf Corona-​​Liste der NBA

Basketball-Star LeBron James steht auf der Corona-Liste der NBA. Der 36-Jährige verpasste deswegen das Auswärtsspiel der Los Angeles Lakers bei den Sacramento Kings am Dienstagabend. James hatte im September angegeben, gegen das Coronavirus geimpft zu sein. Dass er nun auf der Corona-Liste steht, bedeutet daher gemäß des Gesundheits- und Sicherheitsreglements der NBA mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass er entweder positiv auf das Virus getestet wurde oder ein unklares Testergebnis vorliegt. Ohne ihren Anführer holten die Lakers ein 117:92.

«Das ist offensichtlich ein großer Verlust», sagte Lakers-Trainer Frank Vogel vor der Partie. «Es ist enttäuschend. Wir wollen jetzt einfach das Beste für ihn. Da sind unsere Gedanken.» Er hoffe, dass es eine kurze Angelegenheit sei. «Wir werden sehen», sagte Vogel.

BREAKING: LeBron James ruled OUT for tonight's game against the Kings due to health and safety protocols:https://t.co/eAUuke4T94 pic.twitter.com/FJgjBDRqhe