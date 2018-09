Schifflingen siegt im Duell der bisher Sieglosen

Artikel per Mail weiterempfehlen

HB Petingen und der HBC Schifflingen rundeten den 3. Spieltag in der luxemburgischen Handball-Nationaldivision am Donnerstagabend ab. Beide Teams hatten vor der Partie noch keine Punkte auf dem Konto. Für den Gastgeber aus Petingen bleibt das auch so.

Tabelle:



1. Handball Esch 3 94:68 5

2. Handball Käerjeng 3 101:81 4

3. HC Berchem 3 112:89 4

4. HB Düdelingen 3 80:77:49 4

5. Red Boys 3 84:81 3

6. HBC Schifflingen 3 80:89 2

7. Chev Diekirch 3 78:91 2

8. HB Petingen 3 75:128 0

Schifflingen war im Duell der Abstiegskandidaten die klar bessere Mannschaft und ließ zu keiner Zeit Zweifel am Sieg aufkommen. Am Ende gab es ein deutlichen deutlichen 39:25-Auswärtserfolg.

Die restlichen drei Spiele des 3. Spieltages gingen bereits am Mittwoch über die Bühne.

Handball-Nationaldivision, 3. Spieltag:

Mittwoch

Handball Käerjeng – Red Boys Differdingen 28:32

HB Düdelingen – HC Berchem 27:28

Handball Esch – Chev Diekirch 30:24

Donnerstag

HB Petingen – HBC Schifflingen 25:39

(hej/L'essentiel)