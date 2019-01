Deutschland und Frankreich nicht im Finale

Artikel per Mail weiterempfehlen

Durch die 25:31 (12:14)-Niederlage in einem lange packenden Halbfinale gegen Norwegen hat die deutsche Handballmannschaft den erstmaligen Einzug ins WM-Finale seit dem Triumph vor zwölf Jahren verpasst und spielt nun am Sonntag (14.30 Uhr/ZDF) im dänischen Herning gegen Rekord-Weltmeister Frankreich um die Bronzemedaille.

Trotz der lautstarken Unterstützung der 12.500 Zuschauer in der ausverkauften Hamburger Arena waren die Norweger eine Nummer zu groß. In der extrem schnellen Partie war Gensheimer mit sieben Treffern bester Werfer der deutschen Mannschaft, die erstmals im Turnier Schwächen in der Abwehr offenbarte. Bester Werfer der Norweger war Magnus Röd von der SG Flensburg-Handewitt, dem sieben Tore gelangen.

Größere Probleme mit Gegenstößen der Norweger

Die DHB-Auswahl bekam immer größere Probleme mit den Gegenstößen der Norweger, die fast jeden ihrer Versuche erfolgreich verwerteten. Erstmals in diesem Turnier offenbarte Deutschlands Abwehr in einigen Phasen Lücken. Auch die Torhüter waren nicht so stark wie sonst.

Selbst als Abwehrchef Pekeler nach seiner dritten Zeitstrafe die Rote Karte kassierte, kämpfte das deutsche Team weiter – aber Norwegen blieb besser. Vor allem über ihre Kreisläufer kamen die Skandinavier zu Toren und jubelten am Ende ausgelassen über den verdienten Sieg.

Dänen können daheim von Gold-Coup träumen

Im Spiel Frankreich gegen Dänemark führte ein überragender Mikkel Hansen Dänemark ins Finale der Handball-Weltmeisterschaft. Die Dänen können nun vor heimischer Kulisse vom ersten Gold-Coup träumen. Der Olympiasieger besiegte am Freitag im Halbfinale den sechsmaligen Weltmeister Frankreich mit 38:30 (21:15) und hat damit nach Bronze 2007 sowie Silber 2011 und 2013 seine vierte WM-Medaille sicher.

Der Co-Gastgeber der WM legte in seinem einzigen Turnier-Auswärtsspiel gleich gut los. Schon nach sieben Minuten führte das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen, der noch bis zum Sommer in einer Doppelfunktion zugleich Coach des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen ist, erstmals mit drei Toren.

Dänen kontrollierten die Partie

Angetrieben von Hansen, dem mit insgesamt 65 Treffern besten Schützen dieser WM, kontrollierten die Dänen die Partie. Der Rückraumspieler vom französischen Topclub Paris Saint-Germain setzte seine Mitspieler immer wieder gekonnt in Szene und erwies sich mit zwölf Toren auch selbst als äußerst treffsicher.

Dem hatten die Franzosen kaum etwas entgegenzusetzen. Aus dem Rückraum kam zu wenig Druck, lediglich Kentin Mahé strahlte Gefahr aus und war mit acht Toren einziger Unruheherd. Wer eine Aufholjagd der Franzosen nach dem Wechsel erwartete, sah sich getäuscht. Auch die Hereinnahme von Superstar Nikola Karabatic, der nach einer Fußoperation im vergangenen Oktober nicht die gewohnten Akzente setzen konnte, brachte nichts. Vielmehr zog Dänemark immer weiter davon und hatte die Partie beim 30:20 (44.) vorzeitig entschieden.

(L'essentiel/dpa)