Indoor-​​WM im Bogenschießen in Strassen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Verein Wilhelm Tell Strassen ist am Wochenende Gastgeber der zweiten Runde der «Indoor Archery World Series» – die Indoor-Weltmeisterschaft im Bogenschießen. Insgesamt 350 Bogenschützen in der Herren- und Damen-Kategorien werden im olympischen Recurve- oder im Compound-Bogenschießen antreten.

«Die Luxemburger werden es schwer haben, da sie gegen die Besten der Welt antreten müssen», sagt Recurve-Spezialist Pit Klein.

Dennoch könnten Mayia Shkona (Compound-Damen) und Gilles Seywert (Compound-Herren) für eine Überraschung sorgen. «Für die Luxemburger Bogenschützen ist es eine gute Gelegenheit», sagt Klein. Am heutigen Freitag und am Samstag findet zunächst die Qualifikationsrunde statt. Danach startet die K.o.-Phase mit 32 Teilnehmern pro Kategorie.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)