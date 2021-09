Kimi Räikkönen beendet wohl seine Karriere

In der aktuellen Formel-1-Saison verbleiben noch zehn Rennen, doch schon jetzt laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Deutsche Medien vermelden dabei übereinstimmend, dass Mercedes-Junior George Russell 2022 Teamkollege von Weltmeister Lewis Hamilton bei Mercedes wird. Mit der offiziellen Verkündung des Russell-Deals wird rund um den GP Italien in Monza am übernächsten Wochenende gerechnet.

Mercedes-Sportchef Toto Wolff hatte sich bereits am vergangenen Wochenende in Spa dazu geäußert, welcher Fahrer nächstes Jahr im britischen Rennstall dabei sein wird. «Mein Eindruck ist unverändert: George kann Autofahren. Und er hat sicher eine große Zukunft vor sich. Man sieht bei den ganzen Jungen, dass sie einfach ein riesiges Level haben und das hat er heute wieder bewiesen», sagte Wolff nach dem zweiten Platz Russels im Qualifying.

Bottas wohl zu Alfa

Der noch-Mercedes-Pilot Valtteri Bottas soll dafür im nächsten Jahr zu Alfa Sauber wechseln und dort den Platz im Cockpit von Kimi Räikkönen einnehmen. Der Vertrag der finnischen Formel-1-Legende läuft per Ende Saison aus, was wohl gleichbedeutend mit Räikkönens Karriereende sein wird.

Auch Antonio Giovinazzis Kontrakt bei Alfa-Sauber läuft aus, seine Zukunft scheint zurzeit noch offen. Auch bei den anderen Teams konkretisieren sich die Planungen für 2022. Red Bull hatte zuletzt bereits mit Sergio Perez verlängert, ebenso Alpine mit Fernando Alonso.

(L'essentiel/Florian Gnägi)