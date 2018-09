Pikes pochen gegen Neuling auf Wiedergutmachung

Der Auftakt ging in die Hose, nun soll aber der erste Saisonsieg folgen. Die Musel Pikes lecken nach der 81:84-Heimniederlage gegen T71 Düdelingen am vergangenen Wochenende noch ihre Wunden. Am 2. Spieltag der Total League gastiert das Team von der Mosel am Samstag ab 20.30 Uhr bei den Kordall Steelers.

Tabelle:



1. Ettelbrück 1 107:71 2

2. Amicale 1 101:72 2

3. Basket Esch 1 87:69 2

4. Luxemburg 1 84:70 2

5. Düdelingen 1 84:81 2

6. Musel Pikes 1 81:84 1

7. Bartringen 1 70:84 1

8. Larochette 1 69:87 1

9. Kordall 1 72:101 1

10. Walferdingen 1 71:107 1

Der Meisterschaftsanwärter geht als klarer Favorit in die Partie beim Aufsteiger. Die bekamen am 1. Spieltag einen Vorgeschmack auf die neue Saison. Beim Titelträger Amicale Steinsel setzte es eine 72:101-Niederlage für die Steelers. Nun bekommen sie es erneut mit einem Top-Team im Luxemburger Basketball-Oberhaus zu tun. Bei einer neuerlichen Pleite kann die Aufstiegseuphorie schon ganz schnell vorbei sein.

Das Topspiel steigt erst am Sonntag. Basket Esch empfängt ab 17.30 Uhr Etzella Ettelbrück. Beide überzeugten bei ihrem ersten Saisonspiel und möchten die Saison liebend gerne mit einer Erfolgsserie beginnen.

Total League, 2. Spieltag:

Samstag

T71 Düdelingen - Arantia Larochette

Kordall Steelers - Musel Pikes

Sparta Bartringen - Amicale Steinsel

Résidence Walferdingen - Racing Luxemburg, alle 20.30 Uhr

Sonntag

Basket Esch - Etzella Ettelbrück 17.30 Uhr

(hej/L'essentiel)