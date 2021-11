Rodgers und die Verwirrung um seinen Impfstatus

NFL-Quarterback Aaron Rodgers hat sich nach seiner Corona-Infektion ein weiteres Mal öffentlich geäußert und dabei «die volle Verantwortung für meine irreführenden Kommentare» übernommen. Der Football-Profi der Green Bay Packers hatte vor der Saison mit der Antwort «ja, ich bin immunisiert» den Eindruck erweckt, er sei gegen das Coronavirus geimpft. Als Rodgers nun aber positiv getestet wurde und für das Spiel gegen die Kansas City Chiefs am vergangenen Montag ausfiel, stellte sich heraus, dass das nicht stimmt. «Mir ist klar geworden, dass ich für viele ein Vorbild bin», sagte Rodgers nun am Dienstag in der der «Pat McAfee Show».

"I shared an opinion that is polarizing I get it. I misled people about my status which I take full responsibility of.. I'm gonna continue to try & be the best version of me moving forward" ~@AaronRodgers12#PatMcAfeeShowLIVE pic.twitter.com/UbyKh7XekO