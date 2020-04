Super-​​Bowl-​​Champion (36) stirbt bei Autounfall

Der 36-Jährige war in einen fatalen Crash in Alabama verwickelt, passiert ist der Unfall in der Nacht vom Ostersonntag.

Jackson war demnach mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert, sodass sich das Fahrzeug überschlug. Der ehemalige NFL-Profi wurde vom Unfallort zunächst noch in ein Krankenhaus transportiert. Dort verstarb er jedoch wenig später.

Sein größter Erfolg war der Gewinn der Super Bowl 2014 mit den Seattle Seahawks, als er als Backup für Russell Wilson agierte.

2018 beendete er seine Karriere und arbeitete als Quarterback Coach an der Alabama State University.

(L'essentiel)