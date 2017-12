Auch Mitfavorit Suljovic scheitert bei Darts-​​WM

Auch der österreichische Mitfavorit Mensur Suljovic ist bei der Darts-WM in London überraschend früh gescheitert. Der an Position fünf gesetzte Topspieler unterlag am Donnerstag im Achtelfinale dem Belgier Dimitri van den Bergh klar mit 0:4. Am Mittwoch war bereits der Weltranglistenzweite Peter Wright früh ausgeschieden.

Den Sprung ins Viertelfinale schafften dagegen die beiden Engländer Darren Webster und Robert Cross. Webster setzte sich mit 4:0 gegen den Spanier Antonio Alcinas durch, der zuvor in der zweiten Runde den Deutschen Kevin Münch besiegt hatte. Der 27 Jahre alte Cross gewann 4:1 gegen den Schotten John Henderson. Am Mittwoch waren als erste Spieler die Niederländer Raymond van Barneveld und Michael van Gerwen ins Viertelfinale eingezogen.

(L'essentiel/dpa)