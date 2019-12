Harden und Westbrook führen Rockets zum Sieg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Houston Rockets konnten sich am Montag (Ortszeit) in der nordamerikanischen NBA bei den Sacramento Kings mit 113:104 (65:57) durchsetzen. James Harden führte die Rockets mit 34 Punkten zum vierten Sieg in Serie. Nachwuchscenter Isaiah Hartenstein kam bei den Texanern nicht zum Einsatz.

Die Washington Wizards haben nach zuletzt drei Niederlagen in Serie einen Sieg gefeiert. Das Team aus der US-Hauptstadt besiegte die New York Knicks 121:115 (63:64). Für Washington war es der neunte Sieg im 29. Saisonspiel.

Der Australier Ben Simmons verbuchte ein Triple-Double beim 125:109 (60:52) seiner Philadelphia 76ers gegen die Detroit Pistons. Der 23-Jährige verteilte 17 Assists, erzielte 16 Punkte und holte 13 Rebounds beim Auswärtssieg der Sixers.

NBA, Ergebnisse:

Cleveland Cavaliers – Atlanta Hawks 121:118

Detroit Pistons – Philadelphia 76ers 109:125

Indiana Pacers – Toronto Raptors 120:115

New Yorh Knicks – Washington Wizards 115:121

Orlando Magic – Chicago Bulls 103:95

Miami Heat – Utah Jazz 107:104

Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 115:145

Phoenix Suns – Denver Nuggets 111:113

Portland Trail Blazers – New Orleans Pelicans 94:102

Sacramento Kings – Houston Rockets 104:113

Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves 113:104



(L'essentiel/dpa)