So viel kosten die teuersten Pferde der Welt

Totilas wurde nur 20 Jahre alt. Vor wenigen Tagen ist das teuerste Dressurpferd an den Folgen einer Kolik verstorben. 2010 war das Tier für rund zehn Millionen Euro gekauft worden – für ein Dressurpferd ist das Rekord.

Doch an andere Disziplinen im Reitsport kommt diese Summe nicht mal annähernd heran. Rennpferde beispielsweise sind um einiges höher im Kurs. Den Rekord hält Fusaichi Pegasus, für den vor 20 Jahren rund 60 Millionen US-Dollar ausgegeben wurden. Bei diesen Tieren werden stets große Hoffnungen in die Zucht gesetzt, also dass sie viele und genauso erfolgreiche Nachkommen hervorbringen. Dieser Plan geht allerdings nicht immer auf.

Lukrative Angebote abgelehnt

Das wohl berühmteste Springpferd der Schweiz wurde hingegen nicht verkauft. Calvaro, geritten von Willi Melliger, eroberte die Herzen der Schweizer Sportfans und nahm viermal an Olympischen Spielen teil. Dieser Erfolg faszinierte die Reichsten, und immer wieder wurden Melliger Angebote für den imposanten Schimmel vorgelegt.

Besonders lukrativ war die Offerte aus dem jordanischen Königshaus über 5,5 Millionen Euro. Doch Melliger und seine Mitbesitzer lehnten dieses und auch jedes andere Angebot ab.

Anders bei der Schweizerin Janika Sprunger: Das Pferd Palloubet d’Halong der Springreiterin wechselte den Stall für stolze 13,5 Millionen Euro. Später wurde das Tier gleich noch einmal verkauft, und zwar für rund 21,5 Millionen Euro. Damit wurde Palloubet d’Halong zum viertteuersten Pferd aller Zeiten (siehe Tabelle).

