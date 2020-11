Grégoire Munster fährt erneut WM-​​Rallye

Zum dritten Mal in diesem Jahr nach Monte Carlo und Estland geht Grégoire Munster an den Start eines Rennens der Rallye-Weltmeisterschaft (WCR). Der belgisch-luxemburgische Fahrer nimmt vom 3. bis 6. Dezember an der Rallye im italienischen Monza teil, das letzte WM-Rennen des Jahres.

Am Steuer des Hyundai ist Munster zurzeit einer der besten Fahrer in der Rallye-Europameisterschaft (ERC), wo er an diesem Wochenende auf den Kanarischen Inseln die vorletzte Rallye der Saison fährt. Der 21-Jährige Fahrer ist in der ECR derzeit Dritter der Gesamtwertung und Spitzenreiter in der Juniorenklasse.

Some great news to share before heading to ERC Rally Islas Canarias! Thanks to the support of Hyundai Motorsport... Gepostet von Grégoire Munster am Montag, 23. November 2020

(Tom Vergez/L'essentiel)