MMA-​​Star McGregor im Urlaub festgenommen

Früher verprügelte er seine Gegner im Ring, heute genießt er seinen Ruhestand: Conor McGregor. Der ehemalige MMA-Fighter aus Irland macht momentan Ferien mit seiner Verlobten auf Korsika. Aber auch auf der Mittelmeerinsel sorgt McGregor für Schlagzeilen.

Der 32-Jährige wurde Ende letzter Woche von der Polizei verhaftet. Grund: Er soll sich in einer Bar vor einer Frau entblößt haben, woraufhin diese Anzeige erstattete. Die Behörden bestätigten, dass die Verhaftung im Zusammenhang mit «sexueller Belästigung und Erregung öffentlichen Ärgernisses» passierte. McGregor, der die Vorwürfe bestreitet, wurde nach dem Verhör wieder freigelassen. Das bestätigten die Staatsanwaltschaft und sein Anwalt Emmanuelle Ramon der Nachrichtenagentur AFP. Abseits des Rings kam der Kampfsportler immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Unter anderem wegen einer Schlägerei in einem Restaurant oder weil er öffentlich randalierte.

McGregor hatte im Juni dieses Jahres verkündet, sich aus der Kampfsport-Szene zurückziehen zu wollen. Allerdings bereits zum dritten Mal. Schon 2016 und 2019 hatte er seinen Rücktritt angekündigt, nur um später seine Karriere wieder aufzunehmen. Der 32-Jährige verdiente als Kampfsportler Millionen und wurde zudem durch einen Boxkampf gegen den früheren Weltmeister Floyd Mayweather berühmt.

(L'essentiel/Herbie Egli)