OKC unterliegt Indiana – Mavs schlagen Minnesota

Artikel per Mail weiterempfehlen

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und Oklahoma City Thunder haben in der nordamerikanischen NBA eine Niederlage kassiert. Die Thunder musste sich am Mittwoch (Ortszeit) in eigener Halle den Indiana Pacers mit 100:107 (50:49) geschlagen geben. Der 26-jährige Braunschweiger erzielte 18 Punkte. Topscorer war Indianas T.J. Warren mit 24 Zählern.

Der Würzburger Maxi Kleber feierte mit den Dallas Mavericks den vierten Sieg hintereinander. Mit 121:114 (53:56) gewannen die Texaner gegen die Minnesota Timberwolves. Kleber kam auf zwölf Punkte. Mavs-Jungstar Luka Doncic steuerte 22 Punkte bei.

Die Boston Celtics konnten sich mit 112:93 (52:44) gegen Miami Heat durchsetzen. Center Daniel Theis erzielte achte Punkte und holte neun Rebounds. Jaylen Brown war mit 31 Zählern Bostons Topakteur.

NBA, Ergebnisse:

Charlottte Hornets – Golden State Warriors 106:91

Detroit Pistons – Milwaukee Bucks 103:107

Orlando Magic – Phoenix Suns 128:114

Atlanta Hawks – Brooklyn Nets 118:130

Boston Celtics – Miami Heat 112:93

Chicago Bulls – Memphis Grizzlies 106:99

Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers 100:107

Dallas Mavericks – Minnesota Timberwolves 121:114

Utah Jazz – Los Angeles Lakers 96:121

Portland Trail Blazers – Sacramento Kings 127:116



(L'essentiel/dpa)