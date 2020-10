Saints drehen gegen Chargers noch das Spiel

Trotz zwischenzeitlich 17 Punkten Vorsprung muss Justin Herbert weiter auf seinen ersten Sieg als Quarterback der Los Angeles Chargers warten. Der 22 Jahre alte Football-Profi unterlag am Montagabend (Ortszeit) gegen die New Orleans Saints um Drew Brees am Ende nach Verlängerung 27:30 und steht seit seinem unerwarteten Debüt gegen die Kansas City Chiefs bei vier Niederlagen aus vier Spielen.

Die vier Touchdown-Pässe Herberts reichten auch deswegen nicht, weil Michael Badgley fünf Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit bei einem Field-Goal-Versuch über 50 Yards nur den Pfosten traf. Brees kam auf einen Touchdown-Pass und leistete sich eine Interception.

NFL, 5. Spieltag:

Chicago Bears – Tampa Bay Buccaneers 20:19

Houston Texans – Jacksonville Jaguars 30:14

Baltimore Ravens – Cincinnati Bengals 27:3

Atlanta Falcons – Carolina Panthers 16:23

Kansas City Chiefs – Las Vegas Raiders 32:40

New York Jets – Arizona Cardinals 10:30

Pittsburgh Steelers – Philadelphia Eagles 38:29

Washington Football Team – Los Angeles Rams 10:30

San Francisco 49ers – Miami Dolphins 17:43

Dallas Cowboys – New York Giants 37:34

Cleveland Browns – Indianapolis Colts 32:23

Seattle Seahawks – Minnesota Vikings 27:26

New Orleans Saints – Los Angeles Chargers 30:27

Tennessee Titans – Buffalo Bills (1 Uhr)



(L'essentiel/dpa)