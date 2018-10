Die besten Sportler rücken wieder in den Fokus

Wer werden die Nachfolger von Tennis-Ass Gilles Muller und Radstar Christine Majerus? Am 6. Dezember folgt die Antwort auf diese Frage. Bei der «sportpress.lu Awards Night» werden die Sportler des Jahres ausgezeichnet. Nach zwei Jahren in der Coque kehrt die Veranstaltung nun wieder in das Casino 2000 in Bad Mondorf zurück.

Neben den bereits bekannten Ehrungen gibt gibt es dieses Jahr zwei neue Auszeichnungen. Der Trainer des Jahres wird ebenso prämiert wie der Ultra-Sportler des Jahres.

(nm/L'essentiel)