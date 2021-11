Verstappen erhält in Katar eine Startplatzstrafe

Der WM-Führende Max Verstappen erhält für das Formel-1-Rennen am Sonntag in Katar eine Startplatzstrafe und muss den Grand Prix von fünf Positionen weiter hinten angehen. Wie der Motorsport-Weltverband Fia weniger als zwei Stunden vor dem Start mitteilte, wird der 24 Jahre alte Red-Bull-Fahrer dafür bestraft, dass er die «doppelt geschwenkten gelben Flaggen» am Ende der Qualifikation am Samstag missachtete und bei einer Gefahrensituation nicht wie vorgeschrieben sein Tempo drastisch reduzierte. Demnach startet Verstappen vom siebten statt dem zweiten Platz und damit weit hinter dem überlegenen Polesetter Lewis Hamilton im Mercedes.

More on the breaking news that Max Verstappen and Valtteri Bottas have both been handed grid penalties ahead of Sunday's race in Qatar ⬇️#QatarGP ???????? #F1 https://t.co/6z3zHSZAQC