Deutschland im Prestige-​​Duell mit der Schweiz

Im Viertelfinale der Eishockey-WM in Riga kommt es am Donnerstag um 15.15 Uhr zum Prestige-Duell zwischen Deutschland und der Schweiz. Die Deutschen gewannen am Dienstagabend ihr alles entscheidendes letztes Gruppenspiel gegen Lettland 2:1. Angepeitscht von einigen heimischen Fans, konnten die Letten auf einen frühen 0:2-Rückstand nicht mehr reagieren. Für die Gastgeber ist damit das Turnier bereits nach der Vorrunde beendet.

Die Rivalität mit der Schweiz, einem überraschenden WM-Finalisten von 2013 und 2018, ist enorm. Die Gruppe A schlossen die Eidgenossen als Zweiter hinter Rekordweltmeister Russland ab und überzeugten weitestgehend. Im dritten Gruppenspiel kassierten die Schweizer allerdings mit einem 0:7 gegen Ex-Weltmeister Schweden einen heftigen Dämpfer. Gegen die deutsche Auswahl sehen sich die Schweizer als klaren Favoriten. Deutschland sei «sicher keine unlösbare Aufgabe», sagte Trainer Patrick Fischer.

In den weiteren Viertelfinalpartien kommt es zu den Duellen zwischen den USA und der Slowakei, Finnland und Tschechien und zum Klassiker zwischen Russland und Kanada. Die Kanadier hatten am Dienstagnachmittag gegen Finnland 2:3 nach Penaltyschiessen verloren und mussten bis zuletzt um ihren Platz unter den letzten Acht zittern. Weil es in der Partie zwischen Deutschland und Lettland jedoch nach 60 Minuten einen Sieger gab, kommen die Ahornblätter als Vierte ihrer Gruppe in das Viertelfinale. Dort wird der große Abwesende Schweden sein, das erstmals seit 84 Jahren in der Vorrunde hängen blieb.

Seid morgen dabei! Unser Nationalteam ???????? im WM-Viertelfinale gegen die Schweiz????????. Tabellen-3. der Gruppe B gegen Tabellen-2. aus Gruppe A.



Ab 14 Uhr beginnt die Übertragung live auf SPORT1



Hier lest ihr, wie unsere Mannschaft auf das Duell blickt. ➡️ https://t.co/kOmZjT92bz pic.twitter.com/7HQRTwPsQw — Deutscher Eishockey-Bund (@deb_teams) June 2, 2021

(L'essentiel/DPA)