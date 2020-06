NFL-​​Quarterback kassiert Shitstorm wegen Kommentar

Der NFL-Quarterback der New Orleans Saints, Drew Brees, hat mitten in der aufgeheizten Stimmung in den USA für Empörung gesorgt. In einem Interview wurde der 41-jährige Spielmacher gefragt, was er davon halten würde, wenn in der kommenden Saison wieder Profis gegen Polizeigewalt protestieren würden. So wie es 2016 schon der inzwischen nicht mehr in der NFL beschäftigte Colin Kaepernick tat, als er während der Nationalhymne auf ein Knie ging.

«Ich werde nie einer Meinung sein mit jemandem, der respektlos gegenüber der Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika oder unserem Land ist», antwortete Brees. Seine Großväter hätten beide im Krieg gedient und die Flagge verteidigt, führte er aus.

Große Kritik an Aussagen

«Ist jetzt alles okay in unserem Land? Nein, ist es nicht. Wir haben noch einen langen Weg vor uns», sagte er. «Aber ich denke, wenn du da stehst und der Flagge deinen Respekt erweist mit der Hand über dem Herzen, dann zeigt das Einigkeit. Es zeigt, das wir alle im selben Boot sitzen, dass wir es alle besser machen können und Teil der Lösung sind.»

Sein Teamkollege Malcolm Jenkins veröffentlichte daraufhin eine Videobotschaft, in der er von seinem Schmerz als schwarzer Mann in Amerika berichtete und Brees als «Teil des Problems» bezeichnete.

I recorded a few videos when thinking of how to respond to Drew Brees, I don’t take any of it back-I meant what I said-I removed the 1st video because I knew it be more about the headlines. I want people to understand how those of us struggling with what’s going on feel pic.twitter.com/T054qt0YEz — Malcolm Jenkins (@MalcolmJenkins) June 3, 2020

NBA-Superstar LeBron James schrieb als Antwort zu Brees Aussagen bei Twitter: «Du hast tatsächlich immer noch nicht verstanden, warum Kap auf ein Knie gegangen ist.» Das habe überhaupt nichts zu tun gehabt mit Respektlosigkeit der Flagge oder dem Land gegenüber.

WOW MAN!! ????‍♂️. Is it still surprising at this point. Sure isn’t! You literally still don’t understand why Kap was kneeling on one knee?? Has absolute nothing to do with the disrespect of ???????? and our soldiers(men and women) who keep our land free. My father-in-law was one of those https://t.co/pvUWPmh4s8 — LeBron James (@KingJames) June 3, 2020

Auch NFL-Größen meldeten sich zu Wort. Aaron Rodgers von den Green Bay Packers richtete seine Botschaft nicht direkt an Brees, veröffentlichte aber nach dem Interview dieses Foto und diese Worte auf Instagram:

Weitere Sportler, vor allem aus den USA, reagierten mit Kritik auf die Aussagen von Brees.

Wow!! This was today?! This is the problem we are dealing with.. People can’t separate the 2.. This is bigger then the Flag @drewbrees. We all are not treated the same https://t.co/Cvs8etfUqi — Jared Dudley (@JaredDudley619) June 3, 2020

Smh.. Ignorant — Emmanuel Sanders (@ESanders_10) June 3, 2020

Am Dienstag gab es in den sozialen Netzwerken die Aktion «#BlackoutTuesday». Menschen posteten nur ein schwarzes Bild und verzichteten ansonsten auf Inhalte. Auch Brees veröffentlichte ein solches schwarzes Quadrat. Unter seinem Instagram-Post wurde er allerdings auch schon dafür kritisiert, dass er sich nicht anderweitig und deutlicher gegen Rassismus in den USA geäußert habe. Tags darauf postete er ein weiteres Bild, konkret zu seinen Aussagen hat er aber nicht Stellung genommen.

(L'essentiel/dpa)