MMA-​​Kämpfer muss Hoden entfernt werden

Der MMA-Kämpfer Christian Lohsen gab seinen Followern auf Instagram eine schockierende Nachricht bekannt: Beim Training am Freitag riss einer seiner Hoden, sodass er ihn entfernen lassen musste. Der US-Amerikaner, der in der Professional Fighters League antritt, bekam von seinem Kontrahenten einen Tritt mit dem Knie zwischen die Beine.

«Letzte Nacht war hart», schreibt Lohsen auf Instagram. «Danke an alle, die mir geholfen haben, ins Krankenhaus zu kommen.» Der Verletzte scheint seinen Humor aber nicht verloren zu haben, er schreibt: «Der Arzt sagt, dass ich immer noch Kinder zeugen kann, doch wenn ich den anderen Hoden auch noch verliere, ist das eine andere Geschichte: Also von jetzt an, wenn jemand mich in meinen letzten Hoden schlägt, sind wir wohl keine Freunde mehr.» Unter seinem Post setzt er die Hashtags: #NoNutNovember und #OneBallWonder aber auch #MMAIsADangerousGame.

Bei der Vollkontakt-Kampfsportart MMA gab es in der Vergangenheit auch schon Todesfälle. Sie gilt deshalb als nicht ungefährlich. Lohsen will trotzdem sobald wie möglich wieder im Käfig stehen. Seine Bilanz: Neun Siege, zwei Niederlagen.

(L'essentiel/lea)