Jackson führt Ravens gegen die Cowboys zum Sieg

Quarterback Lamar Jackson von den Baltimore Ravens hat sein Team nach der überstandenen Infektion mit dem Coronavirus zu einem Sieg in der NFL geführt. Die Ravens bezwangen die Dallas Cowboys am Dienstagabend 34:17, Jackson kam auf zwei Touchdown-Pässe und einen selbst erlaufenen Touchdown.

Die Ravens hatten zuletzt mit einem heftigen Corona-Ausbruch im Team zu kämpfen, 23 Spieler standen zwischenzeitlich auf der Corona-Liste der National Football League. Das heißt, die Profis hatten entweder einen positiven Test oder waren eine enge Kontaktperson von einem positiv getesteten Menschen.

Kurz vor der Partie bekam Receiver Drey Bryant die Nachricht eines positiven Testergebnisses. Er hatte bereits angefangen, sich mit der Mannschaft aufzuwärmen. Bryant postete während der Partie mehrere enttäuschte Nachrichten auf Twitter und kündigte an, in dieser Saison nicht mehr spielen zu wollen. Später revidierte er die Aussage.

NFL, Ergebnisse:

New York Jets – Las Vegas Raiders 28:31

Seattle Seahawks – New York Giants 12:17

Arizona Cardinals – Los Angeles Rams 28:38

Los Angeles Chargers – New England Patriots 0:45

Green Bay Packers – Philadelphia Eagles 30:16

Kansas City Chiefs – Denver Broncos 22:16

Atlanta Falcons – New Orleans Saints 16:21

Minnesota Vikings – Jacksonville Jaguars 27:24

Tennessee Titans – Cleveland Browns 35:41

Chicago Bears – Detroit Lions 34:30

Miami Dolphins – Cincinnati Bengals 19:7

Houston Texans – Indianapolis Colts 20:26

Pittsburgh Steelers – Washington Football Team 17:23

San Francisco 49ers – Buffalo Bills 24:34

Baltimore Ravens – Dallas Cowboys 34:17



(l'essentiel/dpa)