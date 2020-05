Treten zwei Box-​​Opas wieder gegeneinander an?

Vor wenigen Tagen hatte Box-Legende Mike Tyson sein Comeback angekündigt. Für den guten Zweck will er in den Ring zurückkehren. Der Ex-Schwergewichtsweltmeister präsentierte sich mit einem kurzen Twitter-Video beim Training.

Und dieses zeigte ihn in bestechender Form. Schlagkraft, Reflexe, Power - wenn man es nicht besser wüsste, käme man nicht auf die Idee, dass Tyson bereits 53 Jahre alt ist. Dass er vor 15 Jahren die Box-Handschuhe an den Nagel gehängt hat, er sich mittlerweile ein Hasch-Imperium aufgebaut hat, kann man in keiner Weise erahnen. Doch Tyson scheint nicht allein zu sein. Eine zweite Box-Legende könnte es ihm nachmachen.

«Ein Rückschlag ebnet nur den Weg für ein Comeback»

So twittert Evander Holyfield einen Tweet, der aufhorchen lässt. «Come back», schreibt der 57-Jährige in Großbuchstaben. Und: «Ein Rückschlag ebnet nur den Weg für ein Comeback.» Dass sich Holyfield tatsächlich über eine Rückkehr in den Ring Gedanken macht, zeigt nicht nur der aktuelle Tweet.

Bereits im vergangenen Jahr gab Holyfield Pläne bekannt, aus dem Ruhestand auszusteigen, um an Ausstellungskämpfen in Japan teilzunehmen. Holyfield stand zuletzt 2011 im Ring, 2014 trat er zurück. Tyson unterlag 2002 Lennox Lewis in einem Big-Money-Fight durch K.o. Er beendete seine Karriere 2005.

A setback only paves the way for a comeback ???? pic.twitter.com/rBbWyVTL5z — Evander Holyfield (@holyfield) May 3, 2020

Und dann war ein Teil des Ohrs ab

Das Timing der beiden Ankündigungen lässt viele Box-Fans aufhorchen. Viele sind sich sicher, dass es bald eine Neuauflage eines Kampfes zwischen Tyson und Holyfield gibt. So kämpften die beiden zweimal gegeneinander. Das erste Mal war 1996. Mike Tyson verlor den Schwergewichtstitel an Evander Holyfield. Ein Jahr später, 1997, kam es beim Revanchekampf zum Skandal: Tyson biss seinem Gegner Holyfield ein Stück aus dessen rechtem Ohr ab (Video oben). Er wurde disqualifiziert.

Für viele Fans ginge bei einem weiteren Fight ein Traum in Erfüllung. Ob es tatsächlich so weit kommt, ist unklar, haben sich doch beide nicht explizit dazu geäußert. Sicher ist: Die Twitter-Community hätte Freude daran.

(L'essentiel/Nils Hänggi)