Washington wird plötzlich zum Pionier der NFL

Gut zwei Drittel aller Spieler der besten American-Football-Liga der Welt, der amerikanischen NFL, sind Afroamerikaner. Doch in den höheren Positionen der Teams finden sich nur sehr wenige «People of Color». Nur gerade vier von 32 Headcoaches sind nicht weiß, bei den Teambesitzern sind es zwei. Und das, obwohl den Teams vorgeschrieben wird, Angehörige von Minderheiten bei offenen Stellen zu interviewen.

Jetzt gibt es beim Washington Football Team ein Novum: Mit Jason Wright wurde der erste dunkelhäutige Präsident eingestellt. Er wird für die Abteilungen Betrieb, Finanzen, Verkauf und Marketing zuständig sein. Der 38-Jährige spielte von 2004 bis 2010 in Atlanta, Cleveland und Arizona als Running Back. Nach seinem Rücktritt holte er seinen Masterabschluss nach und arbeitete als Consultant.

«Die Tatsache, dass ich zufällig schwarz und die am besten qualifizierte Person für diesen Posten bin, ist ein Ansporn», sagte Wright in einer Nachrichtensendung. In einer anderen Sendung auf Fox Sports wurde er auf die Kritik angesprochen, dass er den Posten nur wegen seiner Hautfarbe bekommen habe. Falls es einen Weißen gäbe, der die gleichen Qualifikationen wie er habe, und er den Job nur bekam, weil er schwarz sei, sagte Wright, dann «entschuldige ich mich».

“If there’s a white brother out there who played 7 years in the NFL, got a top 5 MBA, became a partner at a consulting firm & led businesses through transformations for the last 8 years and I beat him out because I’m black, I apologize.” — @whoisjwright pic.twitter.com/SSoMVRfXkI