Wellbrock erreicht 400-​​Meter-​​Finale – und verzichtet

Für das Luxemburger Schwimm-Trio ist am ersten Tag bei der Kurzbahn-EM in Kazan nach den Vorläufen Schluss: Julie Meynen verpasste das Halbfinale über die 50 Meter Freistil mit einer Zeit von 24,71 Sekunden nur knapp um sechs Hundertstel-Sekunden.Max Mannes erreichte mit persönlicher Bestzeit im Vorlauf über die 50 Meter Rücken in 25,29 Sekunden Platz neun. Pit Brandenburger wurde im Vorlauf über die 400 Meter Freistil in 4:02,41 lediglich Zehnter.