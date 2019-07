Olympiafieber ist in Tokio bereits ausgebrochen

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der japanischen Hauptstadt ist mit einem unglaublichen Ansturm auf die Tickets das Olympiafieber bereits ausgebrochen. Zudem haben die ­Organisatoren schon jetzt fast ganze Arbeit geleistet. «Ich kann mich an keine andere Gastgeberstadt erinnern, die ein Jahr vor den Spielen bei der Vorbereitung schon so weit war», sagt IOK-Präsident Thomas Bach anerkennend.

Für die 339 Wettkämpfe in 33 Sportarten sind bereits rund 3,2 Millionen Eintrittskarten verkauft. Die Organisatoren rechnen mit etwa 7,8 Millionen Eintrittskarten für die Spiele, japanische Medien spekulieren, dass es am Ende mehr als neun Millionen werden. 70 Prozent der Tickets gehen an die Bewohner des Ausrichterlandes.

Die «aufregendsten Spiele aller Zeiten»

Für die «aufregendsten Spiele aller Zeiten» hat die ostasiatische Wirtschaftsmacht mehr als 20 Milliarden Dollar aufgewendet. Die Baukosten für das neue Nationalstadion wurden immerhin auf 1,2 Milliarden Euro gesenkt. Es ist zu 90 Prozent fertiggestellt. Einschließlich des Stadions werden acht neue Wettkampfstätten gebaut. 25 Sportanlagen gibt es bereits, sie ­werden teils renoviert; zehn weitere werden nur für die Spiele vorübergehend genutzt.

Bis es in einem Jahr losgeht, gilt es ei­nige Herausforderungen zu meistern, etwa das befürchtete Verkehrschaos auf den überlasteten Straßen. Unter anderem wird an Unternehmen appelliert, den Mitarbeitern Heimarbeit zu erlauben. Eine weitere Sorge ist die extreme Sommerhitze. Um sie ­erträglicher zu machen, soll es für Freiluftwettkämpfe Maßnahmen mit Planen, Ventilatoren und Feuchtigkeitsspendern geben.

(L'essentiel/dpa)